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Нагельсманн прокомментировал уход Нойера из сборной Германии

22 Августа 2024 • 05:46 Комментировать
Германия
...
Венгрия
07.09 21:45

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о решении Мануэля Нойера завершить карьеру в национальной команде.

38-летний вратарь решил сосредоточиться на выступлениях за «Баварию» – в среду стало известно, что его международная карьера подошла к концу.

«Я могу понять решение Ману и его мотивы, но это большая потеря для команды. Нойер повлиял на роль вратаря в футболе сильнее, чем кто-либо другой за всю историю. Его навыки были ключевой составляющей нашего стиля игры. Ману всегда был и остаётся великим спортсменом и человеком. Я продолжу поддерживать с ним связь, но нам будет не хватать его в сборной», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Нагельсманна.

Мануэль Нойер отыграл 124 матча за 14 лет выступления в сборной Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Мануэль Нойер Юлиан Нагельсманн ещё теги

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