Нагельсманн прокомментировал уход Нойера из сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о решении Мануэля Нойера завершить карьеру в национальной команде.

38-летний вратарь решил сосредоточиться на выступлениях за «Баварию» – в среду стало известно, что его международная карьера подошла к концу.

«Я могу понять решение Ману и его мотивы, но это большая потеря для команды. Нойер повлиял на роль вратаря в футболе сильнее, чем кто-либо другой за всю историю. Его навыки были ключевой составляющей нашего стиля игры. Ману всегда был и остаётся великим спортсменом и человеком. Я продолжу поддерживать с ним связь, но нам будет не хватать его в сборной», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Нагельсманна.

Мануэль Нойер отыграл 124 матча за 14 лет выступления в сборной Германии.