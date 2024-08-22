Тер Штеген отреагировал на уход Нойера из сборной Германии

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал решение Мануэля Нойера завершить международную карьеру.

Об уходе 38-летнего капитана «Баварии» из немецкой национальной команды стало известно в среду. Ожидается, что основным вратарём бундестим теперь будет именно тер Штеген.

«Поздравляю тебя с отличной карьерой в сборной Германии. Навсегда чемпион мира и легенда немецкого футбола», – написал в социальных сетях 32-летний страж ворот «Барселоны», обращаясь к теперь уже бывшему конкуренту за статус «первого номера».

Мануэль Нойер провёл 124 матча за сборную Германии. Его дебют состоялся в 2009 году.