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Тер Штеген отреагировал на уход Нойера из сборной Германии

22 Августа 2024 • 00:45 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
1 1.62 X 4.10 2 5.20
24.08 20:00

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал решение Мануэля Нойера завершить международную карьеру.

Об уходе 38-летнего капитана «Баварии» из немецкой национальной команды стало известно в среду. Ожидается, что основным вратарём бундестим теперь будет именно тер Штеген.

«Поздравляю тебя с отличной карьерой в сборной Германии. Навсегда чемпион мира и легенда немецкого футбола», – написал в социальных сетях 32-летний страж ворот «Барселоны», обращаясь к теперь уже бывшему конкуренту за статус «первого номера».

Мануэль Нойер провёл 124 матча за сборную Германии. Его дебют состоялся в 2009 году.

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