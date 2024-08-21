«Играть с тобой было честью»: Мусиала обратился к Нойеру

Немецкий вратарь Мануэль Нойер официально завершил карьеру в национальной сборной Германии. Его одноклубник по «Баварии» и уже бывший партнёр по немецкой сборной Джамал Мусиала высказался о решении Мануэля.

«Играть с тобой для меня было честью, лучший вратарь всех времён и народов, спасибо тебе в национальной сборной за всё!», - пишет Мусиала в личной соцсети.

Напомним, что Нойер впервые оказался в сборной Германии в 2009 году, чемпионат мира в ЮАР стал для немца первым большим турниром в составе немецкой команды. В 2014 году Ману стал чемпионом мира.

Больше подробностей о решении 38-летнего вратаря – здесь.