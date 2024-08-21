Голкипер Мануэль Нойер объявил о решении завершить выступления за сборную Германии. За Бундестим Нойер выступал с июня 2009 года – именно тогда футболист дебютировал. Всего за национальную команду своей страны Нойер провёл 124 матча, в которых пропустил 118 голов.

Последним матчем за сборную Германии для Нойера стал четвертьфинал чемпионата Европы против Испании. Его немецкая команда проиграла со счётом 1:2 по итогам дополнительного времени.

На клубном уровне с лета 2011 года Мануэль Нойер играет за «Баварию». Действующий контракт вратаря с мюнхенцами рассчитан до конца сезона 2024/2025.