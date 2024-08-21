«Байеру» интересен полузащитник «Атлетико»

Бельгийский полузащитник Артур Вермирен может покинуть мадридский «Атлетико», об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Как стало известно авторитетному журналисту, боссы испанского топ-клуба собираются отправить футболиста в аренду для получения игровой практики. В услугах Вермирена заинтересованы сразу несколько клубов. Речь идет о леверкузенском «Байере», «РБ Лейпциге» и «Марселе».

19-летний полузащитник пополнил ряды мадридского клуба в январе текущего года. Он подписал контракт до конца июня 2030-го. Трансферная стоимость Вермирена оценивается в 25 миллионов евро.