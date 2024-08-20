Сане вернулся к тренировкам с «Баварией» после операции

Вингер «Баварии» Лерой Сане вернулся к тренировкам в составе мюнхенского клуба. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Игроку атаки удалось поучаствовать в разминке и выполнить несколько упражнений с товарищами по команде. После он продолжил индивидуальную программу восстановления.

Напомним, что после Евро-2024 Сане пришлось перенести операцию на паху. Вингер постепенно продолжает работать над своим возвращением в строй.

«Бавария» стартует в новом сезоне Бунедслиги 25 августа. В это воскресенье коллектив сыграет дома с «Вольфсбургом». По итогу прошлого сезона мюхненцы впервые за долгое время не стали чемпионами Германии.