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Чемпионат Германии. Бундеслига

Сане вернулся к тренировкам с «Баварией» после операции

20 Августа 2024 • 19:24 Комментировать

Вингер «Баварии» Лерой Сане вернулся к тренировкам в составе мюнхенского клуба. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Игроку атаки удалось поучаствовать в разминке и выполнить несколько упражнений с товарищами по команде. После он продолжил индивидуальную программу восстановления.

Напомним, что после Евро-2024 Сане пришлось перенести операцию на паху. Вингер постепенно продолжает работать над своим возвращением в строй.

«Бавария» стартует в новом сезоне Бунедслиги 25 августа. В это воскресенье коллектив сыграет дома с «Вольфсбургом». По итогу прошлого сезона мюхненцы впервые за долгое время не стали чемпионами Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лерой Сане
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