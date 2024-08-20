«Байер» может предложить новый контракт Та – его позиция изменилась

В летнее трансферное окно защитник Джонатан Та хотел сменить «Байер» на «Баварию». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Kicker, 28-летний футболист начинает пересматривать своё решение – он понимает, что мечта перейти в «Баварию» осталась позади.

Теперь «Байер» может воспользоваться ситуацией и предложить Та продление контракта с опцией выкупа. В таком случае леверкузенцы обезопасят себя от бесплатной потери игрока – его действующее трудовое соглашение рассчитано до конца июня 2025 года.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джонатана Та в 30 миллионов евро.