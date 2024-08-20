Защитник «Баварии» пропустит несколько недель из-за травмы

Защитник «Баварии» Йосип Станишич пропустит несколько недель из-за травмы.

Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба. Хорват получил разрыв связки правого колена на тренировке в понедельник.

24-летний Станишич является воспитанником «Баварии», в системе которой находится с 16 лет. Прошлый сезон защитник сборной Хорватии провёл в аренде в «Байере», с которым выиграл чемпионат (без единого поражения) и Кубок Германии, а также дошел до финала Лиги Европы. В начавшемся сезоне Станишич успел провести за мюнхенский клуб матч Кубка против «Ульма» (4:0).