Нойер принял решение по сборной Германии

Голкипер Мануэль Нойер принял решение по своему будущему в национальной сборной Германии. Как сообщает на своих страницах Bild, 38-летний Нойер хочет продолжить выступления в национальной команде страны. В сентябре опытный вратарь возьмёт паузу в международной карьере, но к концу года он планирует снова играть за Бундестим.

За сборную Германии Мануэль Нойер дебютировал в начале июня 2009 года. С тех пор голкипер провёл 124 матча, в которых пропустил 118 голов. В 2014 году Нойер становился чемпионом мира.

В сентябре сборная Германии сыграет в Лиге наций против Венгрии и Нидерландов.