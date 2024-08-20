«Марсель» хочет арендовать защитника «Фрайбурга» с правом выкупа

«Марсель» намерен арендовать защитника «Фрайбурга» Кильянну Сильдийя с правом выкупа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, французский клуб предпринял уже третью попытку вернуть на родину игрока правого фланга обороны. Сейчас немецкий клуб открыт к трансферу, сам игрок также нацелен на переезд в провансальский клуб.

Сильдийя находится в системе «Фрайбурга» с 2020 года, годом позже футболист был переведен в основу клуба. Сейчас крайнему защитнику 22 года, он провел 85 матчей за немецкий клуб и забил 1 мяч.