«Штутгарт» арендует нападающего «Аталанты»

Нападающий «Аталанты» Эль Билал Туре продолжит карьеру в Германии.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, малийский футболист перейдёт в «Штутгарт» на правах аренды, итальянцы заработают четыре миллиона евро. В договоре будет прописано обязательное право выкупа нападающего за восемнадцать миллионов евро при выполнении определенных условий. Отмечается, что «Аталанта» сможет заработать 15% с последующей продажи малийца.

Туре сыграл семнадцать матчей за «Аталанту» в прошлом сезоне, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Трансферная стоимость форварда оценивается в двадцать миллионов евро.