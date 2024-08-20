Стало известно, кто станет капитаном сборной Германии.

Как сообщает Sky Sport, главным претендентом на капитанскую повязку после ухода из сборной Германии Илкая Гюндогана является полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих. Напомним, что вчера после долгих раздумий Гюндоган объявил о завершении карьеры в сборной, таким образом, чемпионат Европы стал последним турниром за Германию для 33-летнего полузащитника.

Что касается 29-летнего Йозуа Киммиха, то полузащитник «Баварии» дебютировал за сборную в мае 2016 года, с того времени он провёл 91 матч за Германию, в которых отметился шестью забитыми голами.