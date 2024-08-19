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«Милан» и «Рома» поспорят за французского полузащитника

19 Августа 2024 • 06:25 Комментировать
Боруссия М
...
Байер Л
23.08 21:30

Полузащитник «Боруссии» Мёнхенгладбах Ману Коне интересен двум представителям Серии А.

Француз хочет покинуть свой клуб и уже отклонил предложение о продлении контракта. Согласно сведениям журналиста Николо Скиры, ситуацией готовы воспользоваться «Милан» и «Рома», рассматривающие возможность подписания 23-летнего хавбека. Предполагаемая стоимость трансфера – 20-25 млн евро.

Действующий договор Ману Коне с мёнхенгладбахской «Боруссией» рассчитан до конца июня 2026 года. На счету футболиста шесть забитых мячей и четыре результативные передачи в 86 матчах за «жеребят» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
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