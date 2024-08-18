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Мбаппе, Левандовски, «Байер» – кто попал в заголовки иностранных спортивных СМИ

18 Августа 2024 • 11:32 Комментировать

18 августа мир увидел заголовки авторитетных газет после первых матчей в сильнейших чемпионатах Европы.

В субботу «Барселона» на выезде победила «Валенсию» со счётом 2:1. 18 августа «Реал» Мадрид сыграет против «Мальорки» в рамках 1-го тура Ла Лиги.

В Германии прошёл матч за Суперкубок, который взял «Байер», команда под руководством Хаби Алонсо победила «Штутгарт» в серии пенальти. Основное время игры завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти команда из Леверкузена победила 4:3.

Испанская газета AS опубликовала на обложке Килиана Мбаппе и подписала заголовок «Лига Мбаппе», как бы намекая, на ажиотаж, вызванный появлением француза в чемпионате Испании. Другая газета Marca поместила изображение Мбаппе на главную страницу, написав: «Со всеми вами…». Также выделена фраза Карло Анчелотти «Он необыкновенный талант».

Триумф Флика с «Барселоной» вызвал эмоции у Mundo Deportivo. Газета написала на заглавной странице: «Левандовски спасает «Барсу» на «Месталье». Другое издание Sport.es тоже считает Левандовски ключевой фигурой: «Левандовски подарил шанс Флику в дебютной игре».

А вот Kicker после победы «Байера» написал на главной странице: «Возвращение Леверкузена ночью». Другое немецкое издание Spiegel после победы «Байера» написало: «Байер продолжает победный путь».


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Килиан Мбаппе ещё теги
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