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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» выиграл с Хаби Алонсо больше трофеев, чем за всю историю до прихода испанца

18 Августа 2024 • 00:07 Комментировать
Байер Л
2:2
Штутгарт

Леверкузенский «Байер» добился очередного триумфа под руководством Хаби Алонсо.

«Фармацевты» взяли верх над «Штутгартом» в Суперкубке Германии. Патрик Шик спас команду Алонсо от поражения, забив на 88-й минуте (2:2), а в серии пенальти действующие чемпионы Бундеслиги оказались точнее – 4:3. Важно отметить, что уже на 37-й минуте леверкузенцы остались в меньшинстве – с поля был удалён Мартен Террье.

Для «Байера» это уже третий трофей при Хаби Алонсо. До назначения испанского специалиста в истории клуба было всего два выигранных кубка.

Напомним, в прошлом сезоне «Байер» добавил победу в Кубке Германии к титулу Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо Байер

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