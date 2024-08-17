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Чемпионат Германии. Бундеслига

Новый камбэк и трофей «Байера»: «Штутгарт» повержен в Суперкубке по пенальти

17 Августа 2024 • 23:37 Комментировать
Байер Л
2:2
Штутгарт

На этой неделе открылись национальные чемпионаты в Испании, Франции, Англии, Италии. Но не в Германии. Там пока проводятся матчи Кубка – и Суперкубок, где леверкузенский «Байер» схлестнулся со «Штутгартом».

Протокол игры  
Байер Л

2:2

пен 4:3

Штутгарт
(1:0) Бонифасе Виктор11'  
  15'Мийо Энцо (1:1)
  63'Ундав Дениз (1:2)
(2:2) Шик Патрик88'  
   
Градецки ЛукашТапсоба Эдмон  71'Андрих Роберт 73' (Шик Патрик ( 73') Инкапье ПьероТелла Нейтан 73' (Фримпонг Жереми ( 73'  86') Белосьян Женуэль 84' (Гримальдо Алекс ( 84') Джака Гранит  60'Гарсия АлешАдли Амин 73' (Вирц Флориан ( 73'  85') Террье Мартен  37'Бонифасе Виктор  81' 41' (Та Джонатан ( 41')
Запасные: Хофманн ЙонасАртур IКоварж МатейКоссуну Одилон
Нюбель АлександрШтенцель Паскаль  82' 83' (Кайтель Янник ( 83') Руо АнтониШабо Юлиан  86'Миттельштедт Максимилиан 62' (Крэтзиг Франс ( 62') Штиллер Анджело  44' 63' (Мвумпа Силас ( 63') Каразор АтаканЛевелинг Джейми 63' (Ундав Дениз ( 63') Мийо Энцо  78'Фюрих Крис 77' (Диль Юстин ( 77') Демирович Эрмедин  71'
Запасные: Вольтемаде НикРидер ФабианХендрикс РамонБредлов Фабиан
17 августа. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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«Байер» всё ж подпортил себе сумасшедший прошлый сезон поражением в финале Лиги Европы от «Аталанты». Таким образом, «аспириновым» не удалось преодолеть абсолютно все матчи сезона без проигрышей. Фиаско накрыло их в финале на европейской арене, но внутри Германии «Байер» тогда вообще ничего не проиграл.

«Бавария» сделала в какой-то мере наоборот. На международной арене выступила довольно неплохо, добравшись до полуфинала Лиги чемпионов. А вот во внутреннем чемпионате она упустила второе место в последнем туре. Серебряную строчку Бундеслиги занял «Штутгарт», который и попал в Суперкубок в качестве вице-чемпиона.

«Фармацевты» проявили активность с начала матча, которую обернули в забитый гол на одиннадцатой минуте. По сложной схеме мяч проник в ворота «швабов» после углового леверкузенцев. Алеш Гарсия навесил, Тапсоба ударил, и мяч шёл в ворота мимо Александра Нюбеля, но Виктор Бонифасе всё равно добил его в сетку (1:0).

Впрочем, «Штутгарт» не расстроился. Он ещё в прошлом сезоне показал, что авторитетов не боится, – проиграл «Байеру» только в Кубке. Здесь, в Суперкубке, представители земли Баден-Вюртемберг сравняли счёт быстро. Максимилиан Миттельштедт выполнил прострельную передачу с левого фланга, и Энцо Мийо в касание переправил мяч в сетку (1:1).

«Штутгарт» ещё трижды в первом тайме угодил в каркас ворот. Не повезло в этом смысле Демировичу (штанга), Мийо (перекладина) и Штенцелю (штанга). То есть объективно «швабы» должны были уходить на перерыв промежуточными победителями. Хотя матч проходил фактически дома у «аптекарей» на «БайАрене».

На 37-й минуте команда Хаби Алонсо осталась вдесятером – красная карточка показалась Террье, вонзившему ногу в голеностоп Демировича. Кстати, в финале Кубка Германии против «Кайзерслаутерна» леверкузенцы также получили удаление в своём составе примерно в это же время. Тогда красная карточка досталась Одилону Коссуну.

Сейчас во втором тайме сценарий пошёл разворачиваться сначала не по плану «аспириновых». Был момент у Адли – надо было его реализовывать.  Телла прострелил слева, а Адли с разворота не попал в ворота. Расплата пришла скоро. У «Штутгарта» появившийся на замену Крэтзиг прострелил слева, и также появившийся на замену Ундав поразил цель (1:2).

Потом планка ворот выручила уже гостей – и номинальных, и реальных. Это Шабо срезал мяч в штангу после углового «Байера». «Швабы» могли убить интригу, когда Фюрих отдал под удар на Ундава, однако накрыл того Инкапье. Ну а как же не забил Леверкузен на 79-й минуте? Там множественный момент был.

Хаби Алонсо бросил в бой Фримпонга, Вирца, Шика. Вырвался Патрик один на один с Нюбелем и не переиграл голкипера. На подборе пытался совладать с мячом Белосьян, которому мешал Шабо. Отскочил мяч к Фримпонгу, коряво пробившему вне створа. Видеоассисенты не усмотрели нарушения в действиях Шабо.

В прошлом чемпионате «Штутгарт» дважды упускал победы над «Байером» на 90+ минутах. А тут камбэк удался «фармацевтам» чуть раньше. На 88-й Гримальдо выдал пас по левому полуфлангу на Шика, оборона «швабов» оказалась разрезана, и Патрик хладнокровно реализовал свой шанс, пробив между ближней штангой и Нюбелем (2:2).

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Шикарную возможность принести победу «Байеру» в игровое время упустил Фримпонг, катнувший мяч правее створа. Далее – серия пенальти. Мийо забил в левый угол (0:1, здесь и впоследствии в скобках счёт по пенальти), Шик – в правый (1:1). Демирович поразил правую девятку (1:2), Гримальдо – примерно ту же зону (2:2).

Крэтзиг пробил в правую часть створа – отразил Градецки (2:2). Алеш Гарсия результативно пробил в правый угол (3:2). Был близок Градецки, чтоб парировать удар Ундава, но мяч зашёл в левый угол (3:3). Тапсоба легко забил по центру (4:3). Мвумпа пробил выше створа, и это ознаменовало окончание матча (4:3). Суперкубок Германии – у «Байера». Как и чемпионат с Кубком из прошлого сезона.

Кирилл Иванцов

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