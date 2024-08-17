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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мукоко договорился с испанским клубом

17 Августа 2024 • 22:44 Комментировать
Боруссия Д
...
Айнтрахт Фр
24.08 19:30

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко близок к переезду в Испанию.

19-летний футболист ранее мог перебраться в «Марсель», но сделка так и не состоялась. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, теперь Мукоко достиг принципиальной договорённости с «Бетисом». Форвард согласился на сокращение зарплаты, чтобы облегчить трансфер. В настоящий момент севильский клуб ведёт переговоры с «Боруссией».

Как отмечает источник, если всё пойдёт по плану, «Бетис» арендует немецкого игрока с обязательством выкупа при легкодостижимых условиях.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Юссуфа Мукоко в 22 млн евро. Интерес к нападающему также проявляет «Ноттингем Форест».

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Бетис Боруссия Дортмунд Ноттингем Форест Юссуфа Мукоко трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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