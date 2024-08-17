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Компани: «Мюллер играл против «Ульма» так, словно это был финал Лиги чемпионов»

17 Августа 2024 • 15:52 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
25.08 16:30

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани оценил игру нападающего Томаса Мюллера в матче против «Ульма» в Кубке Германии. Напомним, мюнхенцы одержали победу со счётом 4:0, а Мюллер оформил дубль.

«Томас – это игрок, который всегда мотивирован. Для него матч против «Ульма» был как финал Лиги чемпионов, и он играл именно так. Именно такой настрой нам нужен», – сказал Компани на пресс-конференции.

У Мюллера в настоящий момент остаётся всего год по контракту с мюнхенской «Баварией», в которой футболист провёл всю свою профессиональную карьеру. Ранее Томас завершил карьеру в сборной Германии.

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Бавария Томас Мюллер Венсан Компани ещё теги

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