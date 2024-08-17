«Бавария» пытается вынудить Горецку покинуть команду

Мюнхенская «Бавария» пытается избавиться от своего полузащитника Леона Горецки. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, руководство «красной машины» давит на хавбека и пытается вынудить его покинуть команду до конца трансферного окна.

В то же время окружение Горецки сообщает о том, что Леон на 100% решил остаться в «Баварии» и бороться за своё место в стартовом составе. Полузащитник рассмотрит трансфер только в январе, если в первой половине сезона не будет получать регулярную игровую практику.

Ранее сообщалось, что услугами 29-летнего Горецки интересуется лондонский «Арсенал».