Компани объяснил, почему Горецка не попал в состав на матч с «Ульмом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о ситуации с полузащитником Леоном Горецкой. Напомним, футболист не попал в состав на матч против «Ульма», который состоится в Кубке Германии.

«Как клуб, мы всегда хотим быть честными с игроками, такова реальность. Мы делаем это внутри нашей семьи. Нам не нужно ничего говорить публично», – сказал Компани на пресс-конференции.

Ходят слухи о том, что лондонский «Арсенал» может арендовать Горецку до конца сезона. Сам полузащитник ранее выразил желание остаться в мюнхенской «Баварии» и бороться за место в стартовом составе, но Леон не входит в планы главного тренера Венсана Компани.