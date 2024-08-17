Кейн: «Компани мне очень нравится, он привнёс много свежей энергии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о стиле игры нового тренера Венсана Компани, который прибыл в команду летом.

«Компани мне очень нравится. Он привнес много свежей энергии. Венсан хочет играть в высокий прессинг, много владеть мячом, много атаковать, чтобы попытаться забить много голов. Я думаю, это подходит нам, это подходит нашей команде. Я думаю, что неделя за неделей мы будем понемногу улучшаться по мере того, как будем понимать его идеи. Мои первые впечатления действительно хорошие», – цитирует Кейна Bayern & Germany.

Напомним, в прошлом сезоне Кейн отметился 36 забитыми голами в чемпионате Германии.