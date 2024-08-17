Компани — о победе «Баварии» над «Ульмом»: «4:0 — хороший результат, мы движемся дальше»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе на «Ульмом» (4:0) в первом раунде Кубка Германии.

Специалист признался, что очень рад за свою команду, так как ей удалось показать дисциплинированный футбол и не пропустить ни одного мяча.

«У меня была долгая карьера футболиста, поэтому я знаю, что такие матчи не всегда даются легко. Мы были серьёзно настроены и дисциплинированы. 4:0 — хороший результат, мы движемся дальше», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

Свой первый матч в грядущем розыгрыше чемпионата Германии мюнхенский клуб проведёт 25 августа против «Вольфсбурга». Начало — в 16:30 по московскому времени.