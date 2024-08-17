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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Кейн забил и повторил рекорд Лероя Сане

17 Августа 2024 • 02:39 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» выиграла в кубковом матче со счётом 4:0, и, помимо дубля Томаса Мюллера, важным моментом игры стал гол английского нападающего Гарри Кейна, который успел сказать своё тяжёлое слово на последней минуте игры.

Это было очень символично, потому что Кейн сыграл, как ни странно, свой первый матч в Кубке Германии за «Баварию», и снова забил. Ранее то же самое он делал при своём дебюте в чемпионате, а затем и Лиге чемпионов.

Лишь один игрок до Кейна в истории прославленного клуба сделал такой своеобразный хет-трик - забил в дебютном матче в Лиге чемпионов, кубке и чемпионате. Это Лерой Сане, который и сейчас выступает за клуб.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн Лерой Сане ещё теги
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Сегодня, 17 Августа
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