33-летний полузащитник Кристоф Крамер покинул «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Теперь футболист – свободный агент, но как сообщалось пару месяцев назад, Крамер может и вовсе завершить карьеру. Отмечалось, что футболист планирует начать карьеру на телевидении, сейчас он является экспертом на одном из немецких телеканалов.

Transfermarkt оценивает Крамера всего лишь в 1,7 млн евро. Основное амплуа игрока – опорный полузащитник. В «Боруссии» воспитанник «Фортуны» и «Байера» провёл последние восемь лет карьеры. В 2014 году был вызван в сборную Германии на чемпионат мира в Бразилию, который стал для немцев победным.