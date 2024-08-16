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Чемпиона мира Крамер покинул гладбахскую «Боруссию» и может уйти из футбола официально

16 Августа 2024 • 17:20 Комментировать

33-летний полузащитник Кристоф Крамер покинул «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Теперь футболист – свободный агент, но как сообщалось пару месяцев назад, Крамер может и вовсе завершить карьеру. Отмечалось, что футболист планирует начать карьеру на телевидении, сейчас он является экспертом на одном из немецких телеканалов.

Transfermarkt оценивает Крамера всего лишь в 1,7 млн евро. Основное амплуа игрока – опорный полузащитник. В «Боруссии» воспитанник «Фортуны» и «Байера» провёл последние восемь лет карьеры. В 2014 году был вызван в сборную Германии на чемпионат мира в Бразилию, который стал для немцев победным.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Кристоф Крамер
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