«Байер» нашёл игрока, которым хочет заменить Вирца следующим летом

Леверкузенский «Байер» определился с футболистом, которого хочет пригласить следующим летом на замену полузащитнику Флориану Вирцу. Напомним, следующий сезон наверняка станет последним для немецкого хавбека в футболке «фармацевтов».

По информации от Bild, «Байер» следующим летом хочет пригласить в команду полузащитника Хави Симонса, который принадлежит «ПСЖ». Следующий сезон нидерландец вновь проведёт на правах аренды в составе «РБ Лейпцига».

Напомним, Симонс ранее также был интересен мюнхенской «Баварии» и каталонской «Барселоне». Полузащитник в прошлом сезоне забил 8 голов и отдал 11 ассистов в немецкой Бундеслиге.