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Ройс объяснил, почему решил продолжить карьеру в МЛС

16 Августа 2024 • 00:33 Комментировать
Лос-Анджелес Гэлакси
...
Атланта Юнайтед
25.08 05:30

Новичок «Лос-Анджелес Гэлакси» Марко Ройс прокомментировал свой переход.

Атакующий полузащитник выступал за дортмундскую «Боруссию» на протяжении 12 лет. В июле контракт немца со «шмелями» истёк, и на днях он нашёл себе новый клуб – «Лос-Анджелес Гэлакси». Договор рассчитан до конца 2026 года.

«Я определённо не хотел оставаться в Бундеслиге. Переход в клуб из Европы не был для меня вариантом – я хотел попробовать что-то совершенно другое к концу своей карьеры», – заявил в интервью Sky Sport 35-летний Ройс, записавший на свой счёт 170 забитых мячей и 131 ассист в 429 поединках за «Боруссию» Дортмунд.

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