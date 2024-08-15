Известный немецкий полузащитник Марко Ройс официально пополнил ряды «Лос-Анджелес Гэлакси». О подписании рапортует сайт команды. Соглашение с немцем рассчитано на два с половиной года - до конца 2026 календарного года.

В конце мая Ройс отметил свой 35-летний юбилей. Последние 12 лет карьеры Марко посвятил лишь одному клубу – дортмундской «Боруссии», став настоящей легендой Дортмунда и одним из самых узнаваемых футболистов Бундеслиши. С 2011 по 2021 годы периодически выступал за сборную Германии.

С «Боруссией» Марко дважды добирался до финала Лиги чемпионов УЕФА, а также дважды брал Кубок Германии и три раза Суперкубок страны.