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«Реал» может купить новую звезду в конце лета – названо имя слухи

15 Августа 2024 • 14:54 Комментировать

Состав «Реала» в обозримом будущем может пополнить новый футболист. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, трансферная сага с защитником Альфонсо Дэвисом ещё не завершилась. По данным источника, «Реал» планирует сделать предложение «Баварии» по 23-летнему канадцу в последние дни летнего трансферного окна.  

В «Реале» полагают, что «Бавария» будет находиться под давлением из-за того, что действующий контракт Дэвиса истекает уже следующим летом. Мюнхенцам придётся решать: либо продавать игрока по сниженной цене, либо наверняка потерять его бесплатно через год. При этом «Реал» не собирается платить за Дэвиса больше 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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