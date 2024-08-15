Состав «Реала» в обозримом будущем может пополнить новый футболист. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, трансферная сага с защитником Альфонсо Дэвисом ещё не завершилась. По данным источника, «Реал» планирует сделать предложение «Баварии» по 23-летнему канадцу в последние дни летнего трансферного окна.

В «Реале» полагают, что «Бавария» будет находиться под давлением из-за того, что действующий контракт Дэвиса истекает уже следующим летом. Мюнхенцам придётся решать: либо продавать игрока по сниженной цене, либо наверняка потерять его бесплатно через год. При этом «Реал» не собирается платить за Дэвиса больше 35 миллионов евро.