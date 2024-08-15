«Бавария» улучшит своё предложение Дэвису по новому контракту, если игрок проявит себя в новом сезоне

Мюнхенская «Бавария» всё ещё может сохранить в составе своего левого защитника Альфонсо Дэвиса на длительный срок, несмотря на истекающий через год контракт. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, трансфер в мадридский «Реал» в это окно смотрится крайне маловероятным.

Источник сообщает, что если Дэвису удастся хорошо проявить себя в новом сезоне под руководством Венсана Компани, «Бавария» улучшит своё предложение по контракту и сделает всё возможное для сохранения канадца в составе.

Мадридский «Реал» не против подписать Дэвиса следующим летом на правах свободного агента, если игрок не продлит контракт с «Баварией».