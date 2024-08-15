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«Бавария» улучшит своё предложение Дэвису по новому контракту, если игрок проявит себя в новом сезоне

15 Августа 2024 • 10:42 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
25.08 16:30

Мюнхенская «Бавария» всё ещё может сохранить в составе своего левого защитника Альфонсо Дэвиса на длительный срок, несмотря на истекающий через год контракт. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, трансфер в мадридский «Реал» в это окно смотрится крайне маловероятным.

Источник сообщает, что если Дэвису удастся хорошо проявить себя в новом сезоне под руководством Венсана Компани, «Бавария» улучшит своё предложение по контракту и сделает всё возможное для сохранения канадца в составе.

Мадридский «Реал» не против подписать Дэвиса следующим летом на правах свободного агента, если игрок не продлит контракт с «Баварией».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис

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