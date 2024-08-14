«Бавария» снова без трофея: суперкомпьютер назвал фаворита Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» не считается главным фаворитом в борьбе за чемпионство в новом сезоне чемпионата Германии.

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, суперкомпьютер оценил шансы «Баварии» на золото в 21,3%. Главным же фаворитом чемпионата считается леверкузенский «Байер» (49,1%), ставший чемпионом в прошлом сезоне.

Меньше шансов на титул у дортмундской «Боруссии» (12,9%), «РБ Лейпцига» (12,5%) и «Штутгарта» (4,1%).

Новый сезон чемпионата Германии стартует 23 августа. В этот день «Боруссия» Мёнхенгладбах примет у себя «Байер». Начало поединка запланировано на 21:30 по московскому времени.