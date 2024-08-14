Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн назвал свою главную цель в новом сезоне. Напомним, в дебютном сезоне англичанин не выиграл ни одного трофея в составе «Баварии».

«Я хочу продолжать забивать голы и помогать команде. Но главная цель – выигрывать титулы. Мы должны вернуть «Баварию» на путь завоевания титулов. Это моя цель, это цель клуба. Это будет нелегко, но у нас отличный тренер, у нас много свежей энергии очень интенсивные тренировки. Вы увидите это и в матчах», – цитирует Кейна Bild.

В прошлом сезоне Кейн отметился 36 голами в 32 матчах чемпионата Германии и стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.