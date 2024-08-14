Пальинья: «Счастлив забить свой первый гол за «Баварию»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Жоау Пальинья высказался о своём дебютном голе в футболке «красной машины». Напомним, португалец отличился в товарищеском матче против «Тироля» и помог своей команде выиграть со счётом 3:0.

«Я счастлив забить свой первый гол за этот клуб. Это всегда особенно, когда ты забиваешь и наслаждаешься моментом с товарищами по команде. Я горжусь тем, что нахожусь здесь, и готов отдать всё ради этого клуба», – сказал Пальинья в интервью официальному сайту «Баварии».

Пальинья перебрался в «Баварию» этим летом из лондонского «Фулхэма» за сумму компенсации в размере 51 миллиона евро.