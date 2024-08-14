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«Наполи» и «РБ Лейпциг» нацелились на форварда «Атлетико»

14 Августа 2024 • 10:47 Комментировать
Верона
...
Наполи
18.08 19:30

Нападающий мадридского «Атлетико» Самюэль Омородион всё ещё может покинуть свою команду. Недавно испанец был близок к переходу в лондонский «Челси», но сделка в последний момент сорвалась.

По информации от Football Insider, в гонке за Омородионом в настоящий момент лидируют два клуба – итальянский «Наполи» и немецкий «РБ Лейпциг». Ранее «Челси» согласовал сделку за 40 миллионов евро. За такую же сумму «Атлетико» будет готов отпустить игрока в другую команду.

В прошлом сезоне Омородион выступал на правах аренды за «Алавес», в составе которого отметился 8 голами в чемпионате Испании. 20-летний Самюэль пока не провёл ни одного матча в футболке «Атлетико».

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Атлетико Мадрид Наполи РБ Лейпциг трансферы футбола - лето 2024 Самюэль Омородион ещё теги

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