«Наполи» и «РБ Лейпциг» нацелились на форварда «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Самюэль Омородион всё ещё может покинуть свою команду. Недавно испанец был близок к переходу в лондонский «Челси», но сделка в последний момент сорвалась.

По информации от Football Insider, в гонке за Омородионом в настоящий момент лидируют два клуба – итальянский «Наполи» и немецкий «РБ Лейпциг». Ранее «Челси» согласовал сделку за 40 миллионов евро. За такую же сумму «Атлетико» будет готов отпустить игрока в другую команду.

В прошлом сезоне Омородион выступал на правах аренды за «Алавес», в составе которого отметился 8 голами в чемпионате Испании. 20-летний Самюэль пока не провёл ни одного матча в футболке «Атлетико».