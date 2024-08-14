Фройнд прокомментировал сорвавшийся трансфер Дуэ в «Баварию»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о сорвавшемся трансфере вингера французского «Ренна» Дезире Дуэ. Напомним, молодой футболист в конечном итоге принял решение перебраться в «ПСЖ».

«Это был очень интересный футболист, но мы сейчас довольны составом, который есть у нас в распоряжении», – цитирует австрийского специалиста журналист Максимилиан Кох.

Напомним, фаворитов в гонке за Дуэ ранее была именно мюнхенская «Бавария», но представителям «ПСЖ» в последние недели удалось переубедить игрока. В прошлом сезоне 19-летний Дезире отметился 4 голами и 4 результативными передачами в чемпионате Франции.