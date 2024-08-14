Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Фройнд прокомментировал сорвавшийся трансфер Дуэ в «Баварию»

14 Августа 2024 • 09:59 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
25.08 16:30

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о сорвавшемся трансфере вингера французского «Ренна» Дезире Дуэ. Напомним, молодой футболист в конечном итоге принял решение перебраться в «ПСЖ».

«Это был очень интересный футболист, но мы сейчас довольны составом, который есть у нас в распоряжении», – цитирует австрийского специалиста журналист Максимилиан Кох.

Напомним, фаворитов в гонке за Дуэ ранее была именно мюнхенская «Бавария», но представителям «ПСЖ» в последние недели удалось переубедить игрока. В прошлом сезоне 19-летний Дезире отметился 4 голами и 4 результативными передачами в чемпионате Франции.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кристоф Фройнд трансферы футбола - лето 2024 Дезире Дуэ ещё теги

Новости по матчу

13 Августа
10:18
«Бавария» и «Байер» всё ещё не могут согласовать трансфер Та
03:51
Вингер «Баварии» интересен клубам из Саудовской Аравии
12 Августа
13:24
В «Баварии» разочарованы решением Дуэ перейти в «ПСЖ»
09:48
Де Лигт прибыл в мюнхенский аэропорт для вылета в Манчестер
09:39
Горецка хочет остаться в «Баварии» и сражаться за место в основе
05:17
Кейн высказался о стиле игры «Баварии» при Компани
03:49
«Арсенал» нацелился на дорогостоящего игрока «Баварии»
01:52
«Бавария» не планирует искать замену де Лигту
00:38
«Бавария» сообщила Горецке, что тот может искать себе новый клуб
00:14
«ПСЖ» перехватил трансферную цель «Баварии»
11 Августа
03:12
Назван фаворит в борьбе за вингера «Баварии» Комана
02:55
В «Баварии» решили, на кого будут потрачены деньги от продажи де Лигта и Мазрауи
02:27
Стало известно, когда де Лигт и Мазрауи перейдут в «Манчестер Юнайтед»
10 Августа
06:39
Та не хочет оставаться в «Байере» – он всё ещё надеется на переход в «Баварию»
04:22
Английский топ-клуб может арендовать Комана у «Баварии»
00:11
«Барселона» не уверена в подписании Комана по двум причинам
09 Августа
15:50
«Бавария» хочет продать Комана — известна причина
06:11
Слот хочет видеть в «Ливерпуле» нового защитника – клуб рассматривает два варианта
05:48
«Бавария» отказалась от одной из трансферных целей
03:05
«Осасуна» арендует вингера «Баварии»
02:02
Гнабри высказался о конкуренции в атаке «Баварии»
00:54
Киммих рассказал, на какой позиции его видит Компани
07 Августа
07:06
Киммих отказал топ-клубу 1
00:23
«Бавария» планирует расстаться с четырьмя игроками до конца лета 1
06 Августа
04:12
«Бавария» вернётся за Хави Симонсом в 2025 году
05 Августа
03:53
В «Баварии» подтвердили намерение отдать в аренду вингера
01:05
«Манчестер Юнайтед» приготовил новое предложение по двум игрокам «Баварии»
04 Августа
03:52
Горецка определился с будущим в «Баварии» на фоне интереса «Атлетико»
03:13
Стало известно, почему Дуэ намерен перейти в «Баварию» вместо «ПСЖ»
03 Августа
22:02
В «Баварии» приняли решение по Сарагосе
21:40
«ПСЖ» настаивает на трансфере 19-летнего француза, который предпочитает «Баварию»
29 Июля
03:22
«Реал» намерен подписать сразу двух звёздных защитников в 2025 году 2
02:07
Хави Симонс выберет клуб на этой неделе – у игрока есть два варианта
28 Июля
23:50
«Бавария» готова серьёзно потратиться на восходящую звезду
20:46
Защитник «Баварии» Ито сломал ногу
27 Июля
06:55
«Манчестер Юнайтед» предлагает за де Лигта на 15 млн евро меньше, чем требует «Бавария»
05:52
Гнабри: «Компани производит отличное впечатление»
03:28
«ПСЖ» приблизился к подписанию француза, на которого также претендует «Бавария»
01:54
В «Байере» прокомментировали новое предложение «Баварии» по Та
00:12
«Реал» не договорился с Дэвисом
26 Июля
23:07
Ещё один игрок «Баварии» решил перейти в «Манчестер Юнайтед» 1
22:41
Хави Симонс ещё не отказал «Баварии» – клуб не утратил надежду
25 Июля
00:18
Станишич ответил, мог ли остаться в «Байере» вместо возвращения в «Баварию»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВОЛЬФСБУРГ БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Флик прокомментировал крупное поражение «Барселоны» от «Монако» В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Нико Уильямс дал окончательный ответ «Барселоне» Из-за них «Спартак» скатал нули и чуть не проиграл: три худших игрока матча против «Ахмата» Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна «Реал» готовит два громких трансфера – названы имена Месси позвонил Хулиану Альваресу после его перехода в «Атлетико» Флик одобрил переход игрока «Тоттенхэма» в «Барселону» Бывший игрок «Барселоны» возмущён трансфером «Спартака» Мусаев — ошибка Галицкого: «Краснодару» нужны перемены
В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Августа
09:59 · Германия. Бундеслига
Фройнд прокомментировал сорвавшийся трансфер Дуэ в «Баварию»
13 Августа
23:19 · Германия. Бундеслига
Де Лигт адресовал «Баварии» трогательные прощальные слова
22:35 · Англия. Премьер-лига
Мазрауи вслед за де Лигтом присоединился к «Манчестер Юнайтед» официально
22:29 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт – игрок «Манчестер Юнайтед» официально
20:41 · Германия. Бундеслига
Игрок «Баварии» Коман выбрал новый клуб слухи
18:32 · Германия. Бундеслига
«Барселона» готова подписать Комана при одном условии слухи
17:17 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» объявил о переходе вингера «Брюгге» официально
14:14 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» подписал полузащитника из «Брюгге»
14:02 · Германия. Бундеслига
Трансфер Мукоко в «Марсель» находится на грани срыва
10:18 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Байер» всё ещё не могут согласовать трансфер Та
03:51 · Германия. Бундеслига
Вингер «Баварии» интересен клубам из Саудовской Аравии
00:29 · Германия. Бундеслига
Коман впечатлил «Баварию», но всё ещё может уйти
12 Августа
20:26 · Германия. Бундеслига
Байер: «Горжусь шансом играть за одну из лучших команд Европы»
20:14 · Германия. Бундеслига
Кель: «Байер был игроком нашей мечты после ухода Фюллькруга»
20:10 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» усилилась Байером официально
16:53 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт и Мазрауи проходят медицинское обследование для трансфера в «Манчестер Юнайтед» слухи
13:24 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» разочарованы решением Дуэ перейти в «ПСЖ»
09:48 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт прибыл в мюнхенский аэропорт для вылета в Манчестер
09:39 · Германия. Бундеслига
Горецка хочет остаться в «Баварии» и сражаться за место в основе
05:17 · Германия. Бундеслига
Кейн высказался о стиле игры «Баварии» при Компани
03:49 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на дорогостоящего игрока «Баварии» слухи
01:52 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не планирует искать замену де Лигту
00:38 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сообщила Горецке, что тот может искать себе новый клуб
00:14 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» перехватил трансферную цель «Баварии»
11 Августа
16:45 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт и Мазрауи попрощались с «Баварией» слухи
Все новости
Рекомендуем