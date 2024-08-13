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Де Лигт адресовал «Баварии» трогательные прощальные слова

13 Августа 2024 • 23:19 Комментировать

Новобранец «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт адресовал уже своему бывшему клубу, мюнхенской «Баварии» прощальные слова. Вечером вторника нидерландец официально сменил немецкий клуб на английский.

«За «Баварию» для меня играть было честью. Благодарю каждого за поддержку, за любовь. Мы пережили незабываемые моменты. В «Баварии» я провёл два замечательных года. Желаю «Баварии» удачи и большого количество трофеев, как это всегда делала «Бавария», - приводит слова де Лигта пресс-служба «Баварии».

Ранее пресс-служба «МЮ» опубликовала первые слова де Лигта в качестве игрока «красных дьяволов».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Маттейс де Лигт
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