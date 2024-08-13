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Игрок «Баварии» Коман выбрал новый клуб слухи

13 Августа 2024 • 20:41 Комментировать
Гавр
...
ПСЖ
16.08 21:45

Вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман склоняется к переходу во французский «ПСЖ». Об этом сообщает Sky Sport.

По информации источника, 28-летний футболист хотел бы перебраться в «ПСЖ», несмотря на интерес со стороны «Барселоны» и «Манчестер Сити». При этом сообщается, что испанцы и англичане пока не предпринимали попыток подписать Комана — клубы просто наблюдают за ситуацией.

В прошедшем сезоне Коман появился на поле в 27 играх с учетом всех турниров, забил пять мячей и стал автором трех результативных передач.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость вингера составляет 50 миллионов евро.

«Барселона» готова подписать Комана при одном условии
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Бавария Барселона Манчестер Сити ПСЖ Кингсли Коман трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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