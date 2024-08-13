«Барселона» готова подписать Комана при одном условии

Левый вингер «Баварии» Кингсли Коман может перейти в «Барселону».

Как стало известно Diario SPORT, «Барселона» готова арендовать 28-летнего футболиста «Баварии», если тот снизит свои требования по заработной плате.

Напомним, еще в июле немецкий гранд выставил Комана на трансфер, но пока вингер продолжается оставаться в клубе.

В прошлом сезоне 28-летний француз сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три ассиста.

Действующий трудовой договор Комана с «Баварией» рассчитан до июня 2027 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.