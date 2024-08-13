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«РБ Лейпциг» объявил о переходе вингера «Брюгге» официально

13 Августа 2024 • 17:17 Комментировать

Клуб немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» официально объявил о переходе Антонио Нусы. Прошлым его клубом был «Брюгге».

В новом клубе вингер получил седьмой номер на спине. Контракт стороны подписали на пять лет, до июля 2029 года. Сумму трансфера портал Transfermarkt оценивает в 28 млн евро.

В «Брюгге» молодой игрок оказался три года назад. Он переехал в Бельгию из норвежского «Стабека» всего за 3 млн евро. В итоге теперь норвежца продали за сумму почти в 10 раз больше.

Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро. Нуса – игрок сборной Норвегии, в семи проведённых матчах за скандинавскую команду отличился одним голом.

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