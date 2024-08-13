«РБ Лейпциг» подписал полузащитника из «Брюгге»

«РБ Лейпциг» оформил сделку по трансферу полузащитника «Брюгге» Антонио Нуса. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, 19-летний хавбек заменит в команде Дани Ольмо, который присоединился к каталонской «Барселоне».

Ожидается, что уже сегодня Нуса пройдёт медосмотр подпишет контракт с «РБ Лейпцигом». Сумма трансфера составит 20-22,5 миллионов евро. Норвежец должен подписать соглашение, которое будет рассчитано до 2029 года.

Ранее Нуса был связан с лондонскими «Челси» и «Тоттенхэмом». В прошлом сезоне Антонио отметился тремя голами и тремя результативными передачами в чемпионате Бельгии.