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«РБ Лейпциг» подписал полузащитника из «Брюгге»

13 Августа 2024 • 14:14 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бохум
24.08 16:30

«РБ Лейпциг» оформил сделку по трансферу полузащитника «Брюгге» Антонио Нуса. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, 19-летний хавбек заменит в команде Дани Ольмо, который присоединился к каталонской «Барселоне».

Ожидается, что уже сегодня Нуса пройдёт медосмотр подпишет контракт с «РБ Лейпцигом». Сумма трансфера составит 20-22,5 миллионов евро. Норвежец должен подписать соглашение, которое будет рассчитано до 2029 года.

Ранее Нуса был связан с лондонскими «Челси» и «Тоттенхэмом». В прошлом сезоне Антонио отметился тремя голами и тремя результативными передачами в чемпионате Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге РБ Лейпциг Антонио Нуса трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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