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Трансфер Мукоко в «Марсель» находится на грани срыва

13 Августа 2024 • 14:02 Комментировать
Брест
...
Марсель
17.08 18:00

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко ранее был близок к переходу в «Марсель». По информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка находится на грани срыва.

Отмечается, что клубы так и не могут прийти к соглашению, поэтому французская сторона готова выйти из переговоров. Источник сообщает, что помимо «Марселя» в услугах немецкого форварда заинтересованы другие клубы. Юссуфа всё ещё хочет покинуть «Боруссию» в это трансферное окно.

Мукоко в прошлом сезоне отметился 5 забитыми голами в 20 матчах чемпионата Германии. 19-летний нападающий пару лет назад был связан с каталонской «Барселоной» и лондонским «Челси».

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Марсель Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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