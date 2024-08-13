Трансфер Мукоко в «Марсель» находится на грани срыва

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко ранее был близок к переходу в «Марсель». По информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка находится на грани срыва.

Отмечается, что клубы так и не могут прийти к соглашению, поэтому французская сторона готова выйти из переговоров. Источник сообщает, что помимо «Марселя» в услугах немецкого форварда заинтересованы другие клубы. Юссуфа всё ещё хочет покинуть «Боруссию» в это трансферное окно.

Мукоко в прошлом сезоне отметился 5 забитыми голами в 20 матчах чемпионата Германии. 19-летний нападающий пару лет назад был связан с каталонской «Барселоной» и лондонским «Челси».