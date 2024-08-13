«Бавария» и «Байер» всё ещё не могут согласовать трансфер Та

Мюнхенская «Бавария» всё ещё не может договориться с леверкузенским «Байером» о трансфере центрального защитника Джонатана Та. По информации от Bild, боссы клубов до сих пор не согласовали сделку.

7 недель назад «Бавария» предложила 20 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов, но «Байер» отказал мюнхенцам. Если команда Венсана Компани не улучшит своё предложение в ближайшие дни, Та всёрьез задумается, стоит ли ему переходить в «Баварию», учитывая пассивную позицию клуба в переговорах.

«Байер» всё ещё не исключает вариант с продажей Та, у которого следующим летом истекает контракт. Недавно «Бавария» продала в «Манчестер Юнайтед» Маттейса де Лигта и Нуссера Мазрауи, но даже после этого мюнхенцы не сделали шаг к подписанию Джонатана.