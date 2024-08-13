Вингер «Баварии» интересен клубам из Саудовской Аравии

Футболист «Баварии» Кингсли Коман имеет варианты продолжения карьеры за пределами Европы.

Мюнхенцы готовы расстаться с 28-летним игроком до закрытия текущего трансферного окна, и интерес к французу проявили различные гранды европейского футбола, включая «Барселону» и «ПСЖ». Согласно данным TZ, среди претендентов на Комана есть и представители чемпионата Саудовской Аравии. Пока неясно, привлекает ли такая возможность самого вингера.

Кингсли Коман провёл 294 матча за «Баварию». В активе футболиста, которого Transfermarkt оценивает в 50 млн евро, 63 забитых мяча и 66 ассистов в цветах гранда Бундеслиги.