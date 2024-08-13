Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Коман впечатлил «Баварию», но всё ещё может уйти

13 Августа 2024 • 00:29 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
25.08 16:30

В «Баварии» довольны формой вингера Кингсли Комана после возвращения из отпуска.

Французу удалось впечатлить тренерский штаб мюнхенцев во время предсезонной подготовки, при этом уход игрока всё ещё вполне возможен, отмечает журналист Флориан Плеттенберг. В случае расставания с 28-летним футболистом руководство немецкого гранда вряд ли будет искать замену на трансферном рынке.

По слухам, Кингсли Коман интересен «Барселоне», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и лондонскому «Арсеналу». Вингер, оценённый порталом Transfermarkt в 50 млн евро, может быть отдан в аренду в последние недели августа.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кингсли Коман трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Августа
00:29
Коман впечатлил «Баварию», но всё ещё может уйти
12 Августа
13:24
В «Баварии» разочарованы решением Дуэ перейти в «ПСЖ»
09:48
Де Лигт прибыл в мюнхенский аэропорт для вылета в Манчестер
09:39
Горецка хочет остаться в «Баварии» и сражаться за место в основе
05:17
Кейн высказался о стиле игры «Баварии» при Компани
03:49
«Арсенал» нацелился на дорогостоящего игрока «Баварии»
01:52
«Бавария» не планирует искать замену де Лигту
00:14
«ПСЖ» перехватил трансферную цель «Баварии»
11 Августа
03:12
Назван фаворит в борьбе за вингера «Баварии» Комана
02:55
В «Баварии» решили, на кого будут потрачены деньги от продажи де Лигта и Мазрауи
02:27
Стало известно, когда де Лигт и Мазрауи перейдут в «Манчестер Юнайтед»
10 Августа
06:39
Та не хочет оставаться в «Байере» – он всё ещё надеется на переход в «Баварию»
04:22
Английский топ-клуб может арендовать Комана у «Баварии»
00:11
«Барселона» не уверена в подписании Комана по двум причинам
09 Августа
15:50
«Бавария» хочет продать Комана — известна причина
06:11
Слот хочет видеть в «Ливерпуле» нового защитника – клуб рассматривает два варианта
05:48
«Бавария» отказалась от одной из трансферных целей
03:05
«Осасуна» арендует вингера «Баварии»
02:02
Гнабри высказался о конкуренции в атаке «Баварии»
00:54
Киммих рассказал, на какой позиции его видит Компани
07 Августа
07:06
Киммих отказал топ-клубу 1
00:23
«Бавария» планирует расстаться с четырьмя игроками до конца лета 1
06 Августа
04:12
«Бавария» вернётся за Хави Симонсом в 2025 году
05 Августа
03:53
В «Баварии» подтвердили намерение отдать в аренду вингера
01:05
«Манчестер Юнайтед» приготовил новое предложение по двум игрокам «Баварии»
04 Августа
03:52
Горецка определился с будущим в «Баварии» на фоне интереса «Атлетико»
03:13
Стало известно, почему Дуэ намерен перейти в «Баварию» вместо «ПСЖ»
03 Августа
22:02
В «Баварии» приняли решение по Сарагосе
21:40
«ПСЖ» настаивает на трансфере 19-летнего француза, который предпочитает «Баварию»
29 Июля
03:22
«Реал» намерен подписать сразу двух звёздных защитников в 2025 году 2
02:07
Хави Симонс выберет клуб на этой неделе – у игрока есть два варианта
28 Июля
23:50
«Бавария» готова серьёзно потратиться на восходящую звезду
20:46
Защитник «Баварии» Ито сломал ногу
27 Июля
06:55
«Манчестер Юнайтед» предлагает за де Лигта на 15 млн евро меньше, чем требует «Бавария»
05:52
Гнабри: «Компани производит отличное впечатление»
03:28
«ПСЖ» приблизился к подписанию француза, на которого также претендует «Бавария»
01:54
В «Байере» прокомментировали новое предложение «Баварии» по Та
00:12
«Реал» не договорился с Дэвисом
26 Июля
23:07
Ещё один игрок «Баварии» решил перейти в «Манчестер Юнайтед» 1
22:41
Хави Симонс ещё не отказал «Баварии» – клуб не утратил надежду
25 Июля
00:18
Станишич ответил, мог ли остаться в «Байере» вместо возвращения в «Баварию»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВОЛЬФСБУРГ БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Холанн - на втором месте, Салах - пятый: назван лучший игрок АПЛ Осимхен выбрал себе новый клуб Актюркоглу отправится в Москву, чтобы закрыть переход в «Спартак» Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна «Реал» готовит два громких трансфера – названы имена «Барселона» установила дедлайн по трансферу Нико Уильямса Из-за них «Спартак» скатал нули и чуть не проиграл: три худших игрока матча против «Ахмата» Из-за них «Манчестер Юнайтед» проиграл Суперкубок Англии: четыре худших игрока матча против «Сити» «Барселона» приняла решение по Фермину Лопесу Нападающий «Реала» может перейти в «Арсенал» - известно имя
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола
Спортивные новости
Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём США не смогли побить мировой рекорд СССР, но взяли золото Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Августа
00:29 · Германия. Бундеслига
Коман впечатлил «Баварию», но всё ещё может уйти
12 Августа
20:26 · Германия. Бундеслига
Байер: «Горжусь шансом играть за одну из лучших команд Европы»
20:14 · Германия. Бундеслига
Кель: «Байер был игроком нашей мечты после ухода Фюллькруга»
20:10 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» усилилась Байером официально
16:53 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт и Мазрауи проходят медицинское обследование для трансфера в «Манчестер Юнайтед» слухи
13:24 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» разочарованы решением Дуэ перейти в «ПСЖ»
09:48 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт прибыл в мюнхенский аэропорт для вылета в Манчестер
09:39 · Германия. Бундеслига
Горецка хочет остаться в «Баварии» и сражаться за место в основе
05:17 · Германия. Бундеслига
Кейн высказался о стиле игры «Баварии» при Компани
03:49 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на дорогостоящего игрока «Баварии» слухи
01:52 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не планирует искать замену де Лигту
00:38 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сообщила Горецке, что тот может искать себе новый клуб
00:14 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» перехватил трансферную цель «Баварии»
11 Августа
16:45 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт и Мазрауи попрощались с «Баварией» слухи
04:02 · Англия. Премьер-лига
Кейн – о матче против «Тоттенхэма»: «Странные ощущения»
03:12 · Германия. Бундеслига
Назван фаворит в борьбе за вингера «Баварии» Комана
02:55 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» решили, на кого будут потрачены деньги от продажи де Лигта и Мазрауи слухи
02:41 · Англия. Премьер-лига
Кейн дал оценку трансферу Соланке в «Тоттенхэм»
02:27 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда де Лигт и Мазрауи перейдут в «Манчестер Юнайтед»
10 Августа
16:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» будет платить за де Лигта три года
15:49 · Германия. Бундеслига
«Так больше продолжаться не может»: Хёнесс раскритиковал УЕФА и ФИФА 1
15:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» закрыл сделку по трансферу двух защитников «Баварии»
13:53 · Англия. Премьер-лига
Гложек может перебраться в АПЛ
13:43 · Англия. Премьер-лига
Эрмосо – не приоритет для «Манчестер Юнайтед»
11:01 · Германия. Бундеслига
«Байер» хочет продлить контракт со своим полузащитником
Все новости
Рекомендуем