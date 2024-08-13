Коман впечатлил «Баварию», но всё ещё может уйти

В «Баварии» довольны формой вингера Кингсли Комана после возвращения из отпуска.

Французу удалось впечатлить тренерский штаб мюнхенцев во время предсезонной подготовки, при этом уход игрока всё ещё вполне возможен, отмечает журналист Флориан Плеттенберг. В случае расставания с 28-летним футболистом руководство немецкого гранда вряд ли будет искать замену на трансферном рынке.

По слухам, Кингсли Коман интересен «Барселоне», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и лондонскому «Арсеналу». Вингер, оценённый порталом Transfermarkt в 50 млн евро, может быть отдан в аренду в последние недели августа.