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Байер: «Горжусь шансом играть за одну из лучших команд Европы»

12 Августа 2024 • 20:26 Комментировать

Форвард дортмундской «Боруссии» Максимилиан Байер прокомментировал свой переход в стан «шмелей» из «Хоффенхайма». О переходе молодого нападающего пресс-служба «Боруссии» объявила вечером 12 августа.

«Я действительно с нетерпением жду следующего большого шага в своей карьере. В разговорах с «Боруссией» я с первой минуты почувствовал, как сильно они меня хотят, и у меня сразу возникло прекрасное чувство. Я горжусь тем, что теперь могу играть за одну из лучших команд Европы, и у меня огромная мотивация начать играть и доставить радость болельщикам. Цели клуба и мои одни и те же: мы хотим выигрывать титулы. Я отдам за это все силы», - говорит Байер пресс-службе «Боруссии».

Напомним, что Байер – воспитанник «Хоффенхайма». Форварду всего 21 год. Ранее в «Боруссии» заявили, что видят в Байере замену ушедшему в АПЛ Никласу Фюллькругу.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Максимилиан Байер
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