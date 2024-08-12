Байер: «Горжусь шансом играть за одну из лучших команд Европы»

Форвард дортмундской «Боруссии» Максимилиан Байер прокомментировал свой переход в стан «шмелей» из «Хоффенхайма». О переходе молодого нападающего пресс-служба «Боруссии» объявила вечером 12 августа.

«Я действительно с нетерпением жду следующего большого шага в своей карьере. В разговорах с «Боруссией» я с первой минуты почувствовал, как сильно они меня хотят, и у меня сразу возникло прекрасное чувство. Я горжусь тем, что теперь могу играть за одну из лучших команд Европы, и у меня огромная мотивация начать играть и доставить радость болельщикам. Цели клуба и мои одни и те же: мы хотим выигрывать титулы. Я отдам за это все силы», - говорит Байер пресс-службе «Боруссии».

Напомним, что Байер – воспитанник «Хоффенхайма». Форварду всего 21 год. Ранее в «Боруссии» заявили, что видят в Байере замену ушедшему в АПЛ Никласу Фюллькругу.