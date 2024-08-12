Кель: «Байер был игроком нашей мечты после ухода Фюллькруга»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель прокомментировал самый свежий летний трансфер «шмелей». Атаку немецкого топ-клуба усилил форвард из «Хоффенхайма» Максимилиан Байер.

«Макси был игроком нашей мечты после ухода Никласа Фюллькруга. Несмотря на свой юный возраст, он уже очень спокоен на поле и впечатляет своей скоростью, готовностью бежать и угрозой гола. Его также можно использовать на разных позициях», - приводит слова Келя пресс-служба «Боруссии».

Новичку «Боруссии» всего 21 год, он подписал контракт на пять лет.

Ранее дортмундский клуб покинул Никлас Фюллькруг, опытный немец отправился покорять АПЛ в лондонском «Вест Хэме».

Дортмундская «Боруссия» усилилась Байером