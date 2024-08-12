21-летний центрфорвард Максимилиан Байер стал игроком дортмундской «Боруссии». Об усилении официально рапортует пресс-служба «шмелей».

Молодой футболист подписал с новым клубом контракт на пять лет. По оценке портала Transfermarkt, усиление атаки обошлось «шмелям» в 28,5 млн евро. В пятницу сообщалось, что стороны согласовали все условия будущего контракта, поэтому объявление о трансфере было лишь вопросом времени.

Байер – выходец академии «Хоффенхайма», в этом клубе он выступал в юношеские годы и начал взрослую профессиональную карьеру. За время в «Хоффенхайме» лишь один раз уходил в аренду, его временным клубом был «Ганновер».