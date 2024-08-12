В «Баварии» разочарованы решением Дуэ перейти в «ПСЖ»

Мюнхенская «Бавария» осталась разочарована решением полузащитника «Ренна» Дезире Дуэ перебраться в «ПСЖ». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, руководство «Баварии» ранее чувствовало позитивные сигналы от самого футболиста и его менеджмента. Мюнхенцы считали, что именно они выиграют гонку.

Напомним, вчера вечером Дуэ сообщил представителям «Баварии», что решил перейти в «ПСЖ». Француза хотели заполучить спортивные директоры мюнхенцев Кристоф Фройнд и Макс Эберль, а также главный тренер Венсан Компани.

19-летний Дуэ отметился 4 голами и 4 ассистами в последнем розыгрыше чемпионата Франции.