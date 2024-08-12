Горецка хочет остаться в «Баварии» и сражаться за место в основе

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка не желает покидать свою команду в это трансферное окно. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий хавбек хочет остаться.

Ранее руководство сообщило футболисту, что тот не входит в планы клуба на будущее. Главный тренер Венсан Компани тоже считает, что Леон не подходит его игровому стилю. Несмотря на это, Горецка верит, что на протяжение следующего сезона сможет себя проявить и вернуть доверие клуба.

Сообщается, что «Бавария» не будет заставлять Горецку уходить. Леон зарабатывает в Мюнхене 18 миллионов евро в год, и это является ещё одной причиной, по которой футболист не хочет менять клубную прописку.