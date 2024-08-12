Кейн высказался о стиле игры «Баварии» при Компани

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопросы о стиле игры команды при новом главном тренере Венсане Компани.

Бельгийский специалист возглавил мюнхенский коллектив после завершения прошедшего сезона, сменив Томаса Тухеля.

«Больше прессинга при Компани? Да, определённо. Я тренировался всего один раз и провёл на поле только десять минут [в матче с «Тоттенхэмом»], и эти десять минут дались мне тяжело. Но мне нравится такая интенсивность, нравится пробовать вернуть мяч после потери как можно быстрее. Для этого и нужна предсезонная подготовка – чтобы по-настоящему понять идеи тренера и воплотить их в жизнь», – цитирует Bayern & Germany Кейна, перешедшего в «Баварию» из «Тоттенхэма» ровно год назад.