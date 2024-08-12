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«Бавария» сообщила Горецке, что тот может искать себе новый клуб

12 Августа 2024 • 00:38 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
25.08 16:30

В «Баварии» не рассчитывают на полузащитника Леона Горецку.

29-летний игрок не рассматривается главным тренером Венсаном Компани в качестве игрока стартового состава. Согласно сведениям Kicker, клуб уже проинформировал Горецку о том, что не будет препятствовать его уходу. Сам хавбек пока не выразил желания сменить обстановку, несмотря на серьёзный риск провести сезон в роли запасного. Если немец окончательно решит остаться, руководство «Баварии» не будет настаивать на расставании.

Считается, что «Баварии» будет трудно продать Леона Горецку из-за его высокой зарплаты – вряд ли появятся желающие платить футболисту такие же деньги.

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